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بعد يومين من الواقعة.. وفاة الطفلة المصابة في حادث انهيار شرفة عقار الحوامدية

08:45 م السبت 29 مارس 2025

وفاة الطفلة المصابة في حادث انهيار شرفة

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كتب- صابر المحلاوي:
توفيت الطفلة المصابة في حادث انهيار شرفة عقار بمنطقة الحوامدية، بعد يومين من دخولها المستشفى، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى شخصين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط شرفة منزل في منطقة الحوامدية، ما أسفر عن وفاة سيدة في الحال، وإصابة الطفلة وشخص آخر.

انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الطفلة لم تتمكن من النجاة وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الحادث.

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وفاة طفلة انهيار شرفة منزل الحوامدية
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