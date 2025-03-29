غلق كلي لمحور التسعين بالقاهرة الجديدة لرفع السلالم الجانبية لمحطة مونوريل المستشفى الجوي

كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي في الاتجاه القادم من الطريق الدائري تجاه ميدان ماونتن فيو، وذلك في إطار أعمال رفع الجسم المعدني للسلالم الجانبية لمحطة مونوريل المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة.

وسيتم إغلاق المحور بدءًا من يوم الأحد 30 مارس 2025، من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا، ولمدة 4 أيام.

التحويلات المرورية؛ القادمون من الطريق الدائري تجاه ميدان ماونتن فيو سيسلكون طريقًا بديلًا عبرالتوجه يمينًا إلى شارع عبد العزيز، ثم يسارًا إلى محور 79، ثم يسارًا إلى محور طلعت حرب، وأخيرًا متابعة السير تجاه محور التسعين الجنوبي.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لضمان تسيير الحركة بشكل سليم، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع كافة التجهيزات الفنية والإشارات التحذيرية لضمان سلامة المواطنين أثناء مرورهم في المنطقة.

تدعو الإدارة العامة لمرور القاهرة جميع السائقين إلى اتباع التحويلات المرورية والالتزام بتوجيهات رجال المرور لضمان سلاسة الحركة والحد من الازدحام.