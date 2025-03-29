الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

كتب- علاء عمران:

رفعت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، درجات الاستعداد القصوى في تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة واتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام، والحفاظ على النظام، وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لانتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمني مكثف بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأماكن التي تعد مقصدا رئيسيا للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي.

وشددت الوزارة على تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

وشملت الخطة الأمنية تأمين احتفالات المواطنين بالعيد، فضلاً عن انتشارا أمنيا موسعا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات بما يضمن المتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين وسرعة التعامل مع المخالفات.

كما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة للاستمتاع بالرحلات النيلية التى تعد مقصداً رئيسيا للمواطنين للاحتفال بالعيد.

وتؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.