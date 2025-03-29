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الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم تريلا بمنزل كفر شكر

05:09 م السبت 29 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة نقل بمنزل بالقليوبية.

كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا حادثًا وقع في محافظة القليوبية، حيث تم الإبلاغ عن اصطدام سيارة نقل بمنزل في دائرة مركز كفر شكر.

و بالفحص، تبين أنه في يوم 27 مارس 2025، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بحادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة "سارية التراخيص" بأحد أعمدة الإنارة، ثم اصطدامها بمنزل في نفس المنطقة، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

وأوضح التحقيق أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتم ضبط السيارة وقائدها على الفور، و بمواجهته، أقر قائد السيارة بأن الحادث وقع نتيجة خطأ غير مقصود.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الحادث وقائد السيارة، وجاري متابعة الوضع وفقًا للإجراءات المتبعة.

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