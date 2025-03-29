إعلان

غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة 5 أشهر..ما الطرق البديلة للقاهرة؟

04:33 م السبت 29 مارس 2025

غلق كوبري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي القادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولاً شارع الملاحة الجوية، لمدة 5 أشهر إعتبارًا من منتصف ليلة 29 من مارس الجاري.

تستلزم أعمال الغلق، تحويل الطريق للقادم من الطريق الدائرى "كوبرى بلبيس أعلى طريق الإسماعيلية" اتجاه طريق بلبيس الصحراوي يسلك منزل كوبرى بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وإستكمالاً بطريق الخدمة لطريق الإسماعيلية فيميناً شارع جامعة هليوبوليس وإستكمالاً إلى شارع الملاحة الجوية تجاه التحويلات السابقة تجاه طريق بلبيس الصحراوي، وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 29/3/2025 ولمدة خمسة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرور القاهرة لإدارة العامة للمرور لق طريق بلبيس القاهرة الصحراوي ارع الملاحة الجوية ريق بلبيس الصحراوي مينة فتحي عبد الوهاب لق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم تريلا بمنزل كفر شكر

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك