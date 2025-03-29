غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة 5 أشهر..ما الطرق البديلة للقاهرة؟

كتب ـ رمضان يونس:

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي القادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولاً شارع الملاحة الجوية، لمدة 5 أشهر إعتبارًا من منتصف ليلة 29 من مارس الجاري.

تستلزم أعمال الغلق، تحويل الطريق للقادم من الطريق الدائرى "كوبرى بلبيس أعلى طريق الإسماعيلية" اتجاه طريق بلبيس الصحراوي يسلك منزل كوبرى بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وإستكمالاً بطريق الخدمة لطريق الإسماعيلية فيميناً شارع جامعة هليوبوليس وإستكمالاً إلى شارع الملاحة الجوية تجاه التحويلات السابقة تجاه طريق بلبيس الصحراوي، وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 29/3/2025 ولمدة خمسة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.