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أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب بضائع وتحرير 2700 مخالفة مرورية

03:35 م السبت 29 مارس 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 52 قضية، وتحرير 2703 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 326 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارب مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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مخالفة مرورية تهريب بضائع وزارة الداخلية
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