في قضية مقتل "أوسا" بالسيف.. قرار جديد بشأن جريمة السلام

كتب– رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة طالبين ووالدهما، المتهمين بقتل الشاب "أوسا" أمام منزله في منطقة السلام، بسبب خلاف على "كاب" (غطاء رأس)، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكان المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات العاجلة، وهم مصطفى .ر (الأب) ونجليه موسى .م ومحمد .م.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في القضية رقم 1746 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 5124 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث قاموا بقتل المجني عليه "سلامة صديق"، الشهير بـ**"أوسا"**، بعد أن بيّتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ الجريمة.

ووفق تحقيقات النيابة، فإن الجريمة وقعت نتيجة خلاف سابق بين المتهم الثاني "موسى" والمجني عليه "أوسا"، ما دفع المتهم إلى الاستعانة بوالده وشقيقه للانتقام منه. وقد أعد المتهمون أسلحة بيضاء (سيف وسكين وعصا خشبية) لتنفيذ الجريمة.

عندما رأى المتهم الثالث "محمد.م" المجني عليه، دفعه إلى الأرض، ثم ضربه بعصا خشبية على جبهته. وبعد سقوط الضحية، انهال عليه المتهمون بالضربات المتتالية باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة، كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، وكان هدفهم إزهاق روحه تمامًا.

أوضحت النيابة أن المتهمين اختاروا توقيت ومكان الجريمة بعناية، حيث أرادوا تنفيذ جريمتهم على مرأى ومسمع من سكان المنطقة، ليكون عبرة لغيره.

بعد انتهاء التحقيقات، قرر المستشار شادي البرقوقي إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.