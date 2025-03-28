مفاجأة في التقرير النفسي بقضية "سيدة النهضة".. الجاني سيكوباتي ولا يعاني من خلل عقلي | خاص

كتب– رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على صورة من التقرير الطبي النفسي الوارد من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، بشأن واقعة مقتل "سيدة النهضة" وتقطيع جسدها إلى أشلاء على يد جارها، وذلك لبيان مدى قواه العقلية من عدمه، عقب خضوعه للعلاج بالمستشفى لمدة شهرين.

وبناءً على طلب الدفاع، أودعت المحكمة الجاني بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لإعداد تقرير طبي نفسي عن حالته، لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن ارتكاب الجريمة.

وقد أعدت لجنة ثلاثية بالمستشفى تقريرًا خلص إلى أن الجاني كان واعيًا ومدركًا لما حوله، وأنه لم يُظهر أي أعراض تدل على اضطراب عقلي، ولم تُظهر الأبحاث النفسية أي دلالات تؤكد وجود اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور في القدرات العقلية.

وأكد تقرير مستشفى الأمراض العقلية أن الجاني يعاني من ارتفاع معامل الكذب والنزعة الإجرامية السيكوباتية، وهو ما اعتُبر ضمن سمات الشخصية السيكوباتية الإجرامية، وليس دليلًا على عدم مسؤوليته الجنائية.

الشخص السيكوباتي، هو الذي يعاني من اضطراب شخصية معادية للمجتمع، يتميز بسمات سلوكية ونفسية، منها انعدام التعاطف مع الآخرين، و سلوكه إجرامي أو عدواني ولا يشعر بالذنب، بارع في خداع الناس والتلاعب بهم الكذب عليهم، ولا يشعر بالندم.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية، رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 5 لسنة 2024 حصر شرق القاهرة، والمقيدة برقم 3166 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، أن "علاء .ف"، بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، في اليوم السابع من مايو 2024، قتل جارته "سماح ص." عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم بيَّت النية وعقد العزم على قتل جارته "سماح"، وذلك على إثر خلافات سابقة حول الجيرة بينهما، وعند حضور المجني عليها إلى مسكنه لمناقشته حول تلك الخلافات، تمكن من السيطرة عليها حتى كتم أنفاسها، فأغلق مجرى الهواء لديها قاصدًا قتلها، مما أدى إلى وفاتها نتيجة "أسفكسيا الخنق"، كما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن "علاء.ف" قتل جارته وقطع جسدها إلى أشلاء قبل أن يُلقي بجثتها في مقلب قمامة، بينما وضع رأس الضحية في الثلاجة.

وتضمن تقرير الطب الشرعي تفاصيل الإصابات التي لحقت بالضحية "سماح"، حيث تبين أنها في العقد السادس من العمر، وكانت في حالة تيبّس رُمي، مع عدم ظهور تعفن رُمي واضح بعد.

وذكر التقرير أن الجثة كانت عبارة عن أشلاء منفصلة، مع وجود بعض الإصابات في الرأس والوجه، حيث تم العثور على نزيف في المخ وكدمات حول زاويتي الفم. كما أشار التقرير إلى وجود قطع في الأنسجة الرخوة بالعنق، وإصابات داخلية في الصدر، مع فقدان أجزاء من الجلد والثدي، إضافة إلى آثار إصابات تشير إلى كتم النفس، مما يدل على أن الوفاة قد تكون بسبب "أسفكسيا كتم النفس".

وأحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية المتهم، وهو مسن، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامه بقتل جارته "سماح"، وتقطيع جسدها، وإلقاء بعض أجزائه في مقلب قمامة، مع الاحتفاظ بباقي الجثمان في ثلاجته بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة.

وأمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الجريمة، حيث أكد أنه قتل جارته طعنًا، ثم قطع جثمانها إلى أشلاء، وألقى بعضها في صندوق قمامة، بينما احتفظ ببقية الجثمان في ثلاجة داخل الشقة، لحين التخلص منه لاحقًا، في محاولة منه لعدم كشف جريمته.