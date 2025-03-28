ضربة وهو نايم.. عجوز ينهي حياة ابنه المدمن بعد طرده من المنزل في أطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رجل مسن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتل ابنه المدمن داخل منزله بمدينة أطفيح، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير طبي مفصل عن أسباب الوفاة، بالإضافة إلى طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو والد الضحية، قرر التخلص من ابنه بعدما طرده من المنزل بسبب إدمانه ورفضه العمل، حيث حاول الابن بيع المنزل للحصول على أموال لشراء المخدرات، لكن والده منعه. وبعد أن اضطر الأب للإقامة مؤقتًا لدى أحد أصدقائه، قرر العودة إلى المنزل والانتقام.

استغل الأب نوم ابنه، وقام بتكبيله بالحبال، ثم انهال عليه بالضرب بقطعة حديدية، قبل أن يصعقه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل، وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أطفيح بقيادة المقدم محمد مختار إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص، تبين العثور على جثة شاب في أواخر العشرينات، مصابًا بكسور في عظامه وحروق ناتجة عن الصعق الكهربائي. وبسؤال الجيران، أكدوا أن الأب خرج إليهم صارخًا معترفًا بقتل ابنه، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بقرارها السابق.