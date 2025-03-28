ابتزاز وإتاوة.. التفاصيل الكاملة لـ بلاغ محمد الشقنقيري بسبب مطعمه بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بمدينة أكتوبر إلى أقوال الفنان محمد الشقنقيري، بعد تقدمه ببلاغ ضد ثلاثة أشخاص يتهمهم بابتزازه وإجباره على دفع أموال لهم.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة ودور المتهمين.

وكان الفنان محمد الشقنقيري قد حرر محضرًا في قسم شرطة أول أكتوبر، أفاد فيه بأن ثلاثة أشخاص، وهم سيدة ونجلها وخفير، قاموا بوضع حجارة أمام مدخل مطعمه الخاص في محاولة لإجباره على دفع إتاوة مالية.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول الواقعة.