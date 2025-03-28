تفاصيل مصرع فتاة وإصابة 10 في حادث تصادم بـ15 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع التصادم أعلى الطريق، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين الركاب.

تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثة الفتاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. كما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.