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"خلاف وردية الكشك".. عامل ينهي حياة شقيقه الأصغر في أوسيم

03:29 م الجمعة 28 مارس 2025

سجن - تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل شقيقه الأصغر، إثر خلاف نشب بينهما حول استلام وردية العمل داخل كشك يمتلكه والدهما في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم قد تلقت بلاغًا بمقتل شاب على يد شقيقه الأكبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالفحص والتحريات، تبين أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية بين الشقيقين، عندما قام المجني عليه بلوم شقيقه الأكبر على تأخره في استلام الوردية، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وانتهائه بجريمة قتل.

تم القبض على المتهم ونقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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النيابة العامة محافظة الجيزة منطقة أوسيم الأجهزة الأمنية
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