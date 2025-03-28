القبض على عصابة لتداول العملات الرقمية بالقليوبية

كتب- عاطف مراد:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بمحافظة القليوبية، بعد تورطهما في تداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية والاتجار بها بالمخالفة للقانون، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد القومي.

تحقيقات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشفت أن المتهمين، اللذين يحملان سجلًا جنائيًا، استغلوا أسواق العملات الرقمية لإجراء معاملات مالية غير مشروعة، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية.

بعد استصدار الأذون القانونية، داهمت القوات الأمنية موقع المتهمين، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب تحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورطهما، وبطاقات دفع إلكترونية تُستخدم في تحويل الأموال.

اعترافات المتهمين خلال التحقيقات أكدت استغلالهما العملات الرقمية في تحقيق مكاسب غير مشروعة، دون أي تراخيص قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة مروجي العملات الرقمية غير المشروعة، والتصدي للأنشطة المالية المشبوهة حفاظًا على استقرار السوق المالية.