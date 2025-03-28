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"واحد بيعوم والتاني نايم".. الأمن يفحص واقعة تعاطي شابين للاستروكس بالشارع

02:28 م الجمعة 28 مارس 2025

الأمن يفحص واقعة تعاطي شابين للاستروكس بالشارع

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كتب- صابر المحلاوي:

تجري أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحريات مكثفة حول مقطع فيديو متداول، يظهر فيه شابان في حالة عدم اتزان تام، يُرجح أنهما تحت تأثير مخدر "الاستروكس"، وذلك بأحد شوارع شبرا الخيمة.

ويُظهر الفيديو شابًا ممددًا على الأرض، بينما يقف الآخر بجواره في وضع غير طبيعي، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصور الفيديو أنه التقطه في أحد شوارع شبرا الخيمة، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الشباب من خطر الإدمان.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو للتأكد من صحته وتاريخه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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أجهزة الأمن وزارة الداخلية الاستروكس
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