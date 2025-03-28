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القبض على سائق سمح لطفله بالجلوس خارج نافذة السيارة بالقاهرة

01:42 م الجمعة 28 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لقائد سيارة يسمح لطفله بالجلوس خارج النافذة الأمامية أثناء القيادة، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، حيث تبين أنه سائق له معلومات جنائية ومسجل إقامة بمحافظة الفيوم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الصورة، كما تبين أنه لا يحمل أي تراخيص أثناء القيادة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والسيارة، في إطار تطبيق القانون وضمان السلامة المرورية.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قبض محافظة الفيوم
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