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الداخلية: ضبط 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم

12:35 م الجمعة 28 مارس 2025

مخالفات مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 42940 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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