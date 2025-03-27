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الداخلية، ضبط 3 متهمين بغسيل 83 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

06:25 م الخميس 27 مارس 2025

حبس

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كتب ـ محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، 3 أشخاص قاموا بغسل 87 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة والبحيرة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة، والقاهرة، بغسل 87 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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