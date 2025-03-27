مأساة على دائري الهرم .. إصابة 3 موظفين وسائق في حادث مروع (صور)

كتب ـ رمضان يونس:

شهد الطريق الدائري أعلى الهرم الجيزة، اليوم الخميس، حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين ملاكي، ما تسبب في إصابة سائق و3 سيدات موظفين بوزارة الإسكان، بجروح وكسور متفرقة بالجسد.

تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة، مفادها بوقع حادث تصادم مروع على الطريق الدائري أعلى الهرم، و وجود مصابين.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق، ما تسبب ذلك في تخطي السيارة الحاجز ـ الرصيف ـ المجاورة للطريق، و اصطدامها بسيارة ملاكي أخرى يقودها 3 موظفين بوزارة الإسكان ـ سيدات ـ على إثرها أصيب الموظفين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، بينما أصيب السائق بكسر في الحوض والكاحل ونزيف بالمخ جرى نقل المصابين على مستشفى الهرم ودار الفؤاد.

جرى رفع حطام الحادث من الطريق، وتيسير حركة المرور مرة أخرى عقب وقوع الحادث.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.