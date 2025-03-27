"تغاضى عن المخالفات".. ماذا قال مسؤول حي البساتين في تحقيقات قضية الرشوة؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام 6 موظفين بحي البساتين بتقاضي رشوة، عن اعترافات المتهم الأول -مدير تنظيم بالحي- بشأن حصوله على مبالغ مالية من مالك عقار مخالف مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء مرور لجنة ميدانية من الحي، وجد مخالفات بناء في أحد العقارات الكائنة بالحي، وقام بالتحدث مع مالك العقار حول هذه المخالفات.

وتابع المتهم، إنه استغل وظيفته كمهندس مدير التنظيم بحي البساتين والمسؤول عن إصدار قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وطلب مبلغ مالي 100 ألف جنيه من مالك عقار مخالف في الحي على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن إصدار قرار إزالة وعدم تحرير محضر ضده.

وأضاف المتهم، أن مالك العقار تأخر في دفع المبلغ المطلوب، فقام بأرسال باقي المتهمين إلي العقار لإزالة المخالفات، وأثناء ذلك طلب منهم مالك العقار التوسط لتقليل الملبغ المطلوب.

وعقب ذلك، طلب مالك العقار من المتهم الثاني التوسط لإتمام الصفقة، حيث التقيا بحضور المتهمين الرابع والخامس، وتم الاتفاق على تسليم المبلغ.

وأثناء تسليم مبلغ الرشوة، تمكنت الجهات الرقابية من ضبطهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم.