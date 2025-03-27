بعد 4 وقائع.. سقوط المتهمين بسرقة باب إحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة

كتب- أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية– مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "غير مرخصة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا تكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع"، وارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئي النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.