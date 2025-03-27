ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
02:46 م الخميس 27 مارس 2025
كتب- أحمد عادل:
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (قرابة 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، و بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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