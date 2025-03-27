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الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة كلامية داخل مستشفى بسوهاج

01:28 م الخميس 27 مارس 2025

مشاجرة مع طبيب

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كتب- أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشادة كلامية داخل إحدى المستشفيات في محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 24 الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بين الأول (طبيب بالمستشفى)، والثاني (أحد الأشخاص)، وذلك أثناء تواجد الثاني بالمستشفى للكشف على نجله البالغ من العمر 10 سنوات، وقيام الطرف الأول بإبلاغه أنه جارى إستدعاء طبيب مختص للكشف على نجله.

باستدعاء الطرفين، أقرا أنه تم التصالح بينهما وتم حل المشكلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مشاجرة مع طبيب وزارة الداخلية مشادة كلامية
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