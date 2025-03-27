إحباط جلب 826 ألف قرص كبتاجون بـ مليار و 200 مليون جنيه

كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب 826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر، بعد أن تم ضبط تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، أفادت بقيام تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لاحدى الدول.

وأمكن تحديد مكان اختباء المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومائتي مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.