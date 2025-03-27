إعلان

إحباط جلب 826 ألف قرص كبتاجون بـ مليار و 200 مليون جنيه

01:03 م الخميس 27 مارس 2025

المضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب 826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر، بعد أن تم ضبط تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، أفادت بقيام تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لاحدى الدول.

وأمكن تحديد مكان اختباء المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومائتي مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اقراص كبتاجون حملات امنية مكافحة المخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال