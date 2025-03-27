مصرع عنصر إجرامي في تبادل نيران مع الأمن بالمنوفية

كتب- رمضان يونس:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة بالمنوفية.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تمكن من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة – أحد مهربي المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية في جنايتي "مخدرات وسلاح ناري" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب في إصابة ضابط وفردي شرطة) بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية – 2 فرد خرطوش ).