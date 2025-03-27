"خلص عليه وكهرب جثته".. لماذا أنهى مسن حياة ابنه في أطفيح؟

كتب- أحمد عادل:

سئم مسن من تصرفات نجله بعد إدمانه على تعاطي المواد المخدرة، وتعدى عليه بـ"ماسورة حديدية" أدت لإصابته بنزيف داخلي، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

بدأت القصة، قبل أيام من يوم الواقعة، حينما نشبت مشاجرة بين الأب ونجله لإدمانه على تعاطي المواد المخدرة، وقام الابن بالتعدي على والده بالضرب بالأيدي وطرده من المنزل في منطقة أطفيح.

استغل الأب تواجد نجله في المنزل بمفرده، وأثناء نومه قرر تأديبه على فعلته وكال له عدة ضربات مستخدمًا "ماسورة حديدية"، أحدثت به جروح قطعية وأفقدته الوعي.

فقد الأب السيطرة على نفسه وحركته دوافع الانتقام من نجله بعد طرده من المنزل، وأقدم على صعق جسده المغشي عليه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في أطفيح.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثمان شاب مصاب بجروح وآثار حروق، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة والدة بسبب خلافات سابقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم، وبمواجهتخ أقر بارتكابه الجريمة لإدمانه نجله على تعاطي المواد المخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.