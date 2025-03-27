"بماسورة وصعقًا بالكهرباء.. مُسن ينهي حياة ابنه لتعاطيه المخدرات بأطفيح



كتب- محمد فتحي:

أقدم مسن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على إنهاء حياة نجله لتعاطيه المواد المخدرة، وتشاجره معه في أطفيح.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في أطفيح.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان الحادث، إذ كشفت التحريات، أن المتهم اعتدى على المجني عليه بماسورة، ثم صعقا بالكهرباء.

كما كشفت التحريات، أن المجني عليه كان دائم التشاجر مع والده، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وطرد والده من المنزل قبل الحادث بعدة أيام.

وتواصلت التحريات إلى أن المتهم قرر إنهاء حياة إبنه، فانتهز فرصة نومه واعتدى عليه بماسورة، ثم صعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة.

فيما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.