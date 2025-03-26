ضبط المتهم بالنصب على شركة بإيصال مزور

كتب- أحمد عادل:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات) بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والاستيلاء على السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضاف بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على الشركات، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.