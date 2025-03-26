جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 9 متهمين في قضية سرقة 3 تجار ذهب بالإكراه

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 9 متهمين في واقعة سرقة 3 تجار ذهب بالإكراه بالطريق العام في الجيزة إلى جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وترافع المحامي حسن يوسف عن أحد المتهمين، مشيرًا إلى انتفاء أركان جريمة السرقة في حق موكله، وبطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر جمع الاستدلالات، وبطلان محضر التحريات لعدم جدية أو مصداقية المعلومات الواردة فيه. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي وعناصر جريمة السرقة بالإكراه، مؤكدًا أن الواقعة كما وردت في الأوراق غير معقولة. وفي ختام مرافعته، طلب تعديل القيد والوصف إلى جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 36 فقرة أولى من قانون العقوبات المصري.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 15582 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5020 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية وفق أمر الإحالة هم: "ع.ح"، و"إ.خ"، و"ح.ح"، و"م.س"، و"م.م"، و"م.م"، و"م.أ"، و"م.ع"، و"م.ع".

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في اليوم الثامن عشر من سبتمبر 2024، بدائرة قسم شرطة الجيزة، سرقوا المبالغ المالية من المجني عليه "يونان ف.أ"، باستخدام الإكراه ضد المجني عليهما "إبرام. م" و"نسيم. ج"، وذلك بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع باستيقاف طريقهما.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الأول أشهر سلاحًا أبيض "مطواة" في مواجهتهما، وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهمين الثامن والتاسع عن طريق الاتفاق والمساعدة بوضع مخطط لارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

واستجوبت النيابة العامة "إبرام. م" المجني عليه، بائع مصوغات، وأكد أنه أثناء استقلاله السيارة رفقة "نسيم. ج"، وبحوزتهما مبالغ مالية مملوكة لـ"يونان. ف"، استوقفهم المتهمون أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص"، وافتعلوا مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في مواجهتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة المبالغ المالية بحوزتهما ولاذوا بالفرار.





