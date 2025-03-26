إعلان

ضبط سيدة تقود سيارة بلوحات مطموسة بالإسكندرية

04:18 م الأربعاء 26 مارس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدة سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية حال سيرها بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية)، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسكندرية سيارة بلوحات مطموسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية