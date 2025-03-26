ضبط سيدة تقود سيارة بلوحات مطموسة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدة سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية حال سيرها بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية)، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.