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ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في دار السلام

02:41 م الأربعاء 26 مارس 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:


ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين، لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام في القاهرة.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام المتهمين، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الموقع وتمكنت من ضبطهما داخل العقار، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الحفر. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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وزارة الداخلية منطقة دار السلام الآثار
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