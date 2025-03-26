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قرار عاجل في واقعة "خناقة سائق الفردوس" من محكمة جنح أكتوبر

12:57 م الأربعاء 26 مارس 2025
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كتب- رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الأربعاء؛ إخلاء سبيل المتهم بالتعدي على "سائق الفردوس" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وفق ما أكده حسن يوسف دفاع المتهم.

كما قررت نيابة أول وثالث أكتوبر إخلاء سبيل نجلي المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد مواجهتهما بالفيديو المتداول الذي وثّق الواقعة.

وكان قاضي المعارضات قد أصدر قرارًا يوم 15 مارس الماضي بحبس المتهم على خلفية تعديه على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس باستخدام آلة حديدية، عقب حادث تصادم وقع بين سيارته وسيارة زوجته من جهة، والميكروباص الذي يقوده السائق المعتدى عليه.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، لكنه أنكر الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف زجاج السيارة الميكروباص.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدي، البلطجة، التلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما تم توجيه تهمة التعدي أيضًا للسائق المعتدى عليه بعد اتهامه بالإضرار بسيارة زوجة المتهم نتيجة التصادم.

وكشفت وزارة الداخلية أن الواقعة بدأت يوم 12 من الشهر الجاري، إثر تصادم بين سيارة ملاكي تقودها سيدة وميكروباص، ما تسبب في تلفيات بالسيارة الملاكي. وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها الذي قام بالتعدي على السائق وإتلاف سيارته

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خناقة سائق الفردوس محكمة جنح أكتوبر التعدي على سائق
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