ضبط سيدة تقود سيارة بلوحات مطموسة في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدة سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية أثناء سيرها بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدتها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها وحيال المركبة.