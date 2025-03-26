"صواريخ العيد".. ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته أكثر من 3 ملايين قطعة متنوعة بقصد الاتجار.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهم، الذي يحمل معلومات جنائية، بإدارة ورشة بدائرة مركز شرطة أبشواي لتصنيع الألعاب النارية وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل الورشة، حيث عُثر بحوزته على أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.