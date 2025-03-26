دون إصابات.. السيطرة على حريق في مخزن أقمشة بحلوان- صور



كتب- أحمد عادل:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أقمشة بالمساكن الاقتصادية بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل المخزن، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بإجراء المعاينات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.