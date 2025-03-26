إعلان

دون إصابات.. السيطرة على حريق في مخزن أقمشة بحلوان- صور

03:46 ص الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
  • عرض 8 صورة
    حريق مخزن أقمشة في حلوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد عادل:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أقمشة بالمساكن الاقتصادية بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل المخزن، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بإجراء المعاينات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن أقمشة في حلوان حريق حلوان الآن اندلاع حريق في حلوان أخبار حلوان السيطرة على حريق حلوان النيابة العامة أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية