إجراءات عاجلة للسيطرة على حريق مخزن أقمشة في حلوان- صور



كتب- أحمد عادل:

اتخذت الجهات المعنية، عدة إجراءات عاجلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخزن أقمشة بالمساكن الاقتصادية في منطقة حلوان، ومنع تفاقم الأضرار.

فور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، تم فرض كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة.

كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار لضمان عدم حدوث انفجارات أو انتشار النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، إذ نجحت في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وتواصل الأجهزة المعنية معاينة الموقع لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.