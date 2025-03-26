فصل التيار الكهربائي.. اندلع حريق داخل أحد محال الأقمشة بحلوان



كتب- محمد فتحي:

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق ضخم داخل أحد محال بيع الأقمشة في منطقة حلوان.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق داخل محل أقمشة في حلوان.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران، التي امتدت بسرعة داخل المحل.

وتمكنت الأجهزة المعنية من فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة لعدم اتساع الحريق والتأثير على الكهرباء.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.