الداخلية تكشف حقيقة فيديو انتشار خطف الأطفال في المنيا



كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كشف خلاله حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، التي يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج مزاعم بشأن انتشار ظاهرة خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بمحافظة المنيا وتحذيره المواطنين من ذلك.

وقالت الوزارة، إنه بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات في هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، إذ تم تحديد وضبط القائم على النشر "عامل - مقيم بمحافظة المنيا".

وأضافت أنه بمواجهة المتهم أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحقيق نسبة مشاهدات عالية وزيادة أعداد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.