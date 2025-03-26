في واقعة فيديو "فتاة ترسا" و والدها.. النيابة تحيل 7 متهمين للمحاكمة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة، إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، في واقعة اتهامهم بالتعدي على "فتاة ووالدها" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة ترسا".

وجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 7 من بينهم 5 محبوسين و2 هاربين، تهم البلطجة وفرض السيطرة، وترهيب المواطنين، وحيازة سلاح والتعدي.

وأكد الدكتور "يحيي" والد "نور" المعروفة بـ "فتاة ترسا" أن المتهمين بالتعدي عليه وابنته، قدموا اعتذارا أمام أسرته وأهالي المنطقة وطالبوا التصالح، والتناول عن الدعوى المقامة ضد المتهمين.

وأضاف والد "فتاة ترسا" في تصريح لـ "مصراوي" أن الاعتذار أمام الأهالي وتوسيط عدد من كبار المنطقة للتصالح رد كرامتي وأسرتي بعد الفيديو المتداول بواقعة التعدي عليه، وإكرامًا مني للطالبة "ج" المتهمة التي تعد في عمر ابنتي عفوت عنها.

وشهد مراسم الصلح، تواجد كبار منطقة الطالبية وبحضور عدد من أهالي الطرفين، حيث قدم أسر المتهمين الاعتذار لوالد "فتاة ترسا" عن ما بدر من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على الفتاة المجني عليها ووالدها، وانتهت الجلسة العرفية بذبح عجل - تكفل به كبار العائلتين - كنوع من الاحتفال بإنهاء الأزمة وفق والد الفتاة المتورطة في المشاجرة.