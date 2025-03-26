هل يمنع تصالح مرتضى منصور مع الخطيب حبسه 6 أشهر؟

كتب- أحمد عادل

كشف مصدر قريب من النادي الأهلي، عن مصير حكم محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب محمود الخطيب ومحمد عثمان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المستشار القانوني للنادي الأهلي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتنازل عن جميع القضايا المقامة ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق، مشيرًا أن لا مانع قانونيًا في التنازل عن قضية صدر بها حكم محكمة أول درجة.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في شهر مارس الجاري، حكمها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار محمد عثمان.

واستأنف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم.

وتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعد مبادرة الأخير التي أعرب من خلالها عن كامل احترامه للخطيب.

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