"حبس وتعويضات بالملايين".. أبرز القضايا بين الخطيب ومرتضى منصور بعد انتهاء الأزمة

كتب- أحمد عادل

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن جميع القضايا المقامة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بعد رسالته الأخيرة إلى الكابتن محمود الخطيب.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز القضايا التي أقامها محمد عثمان، وكيلًا عن محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور، والتي انتهت بأحكام بالحبس والتعويضات المالية:

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في قضية سب الخطيب ومحمد عثمان

في 3 مارس 2025 الجاري، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وذلك في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا للخطيب

في 27 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية حكمًا بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022.

إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا إضافيًا

في 25 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا جديدًا يلزم مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا آخر لمحمود الخطيب، عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إحدى وقائع السب والقذف.

الاستئناف يقضي بحبس مرتضى منصور شهرًا في قضية سب الخطيب

في وقت سابق، قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضد مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع النفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ الحكم.

وبعد هذه الأحكام، ومع مبادرة مرتضى منصور بالمصالحة، بدأت إجراءات التنازل عن القضايا، لينتهي بذلك أحد أطول النزاعات القانونية في الوسط الرياضي المصري.