"الدفع أو الإزالة".. ماذا قال المتهمون في قضية رشوة حي البساتين؟ (تحقيقات)

كتب- أحمد عادل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام 6 موظفين بحي البساتين بتقاضي رشوة، عن اعترافات المتهمين بشأن حصولهم على مبالغ مالية من مالك عقار مخالف مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 23194 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم الثاني أقر بتوسطه في طلب المتهم الأول "م. أ."، مدير التنظيم بحي البساتين، لمبلغ 100 ألف جنيه من مالك العقار المخالف، مقابل الامتناع عن إزالة الأعمال المخالفة وعدم تحرير محضر ضده.

وأفاد المتهم الثاني أنه انتقل برفقة باقي المتهمين إلى العقار أثناء متابعة ميدانية بحي البساتين، حيث تبين وجود أعمال بناء مخالفة. وأضاف أن المتهم الأول طلب 100 ألف جنيه من المالك على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

فيما قال المتهم الثالث إنه علم من المتهم الثاني بقيام المتهم الأول بطلب الرشوة، وعند تأخر مالك العقار في دفع المبلغ، قرر المتهم الأول إزالة المخالفات.

وعقب ذلك، طلب مالك العقار من المتهم الثاني التوسط لإتمام الصفقة، حيث التقيا بحضور المتهمين الرابع والخامس، وتم الاتفاق على تسليم المبلغ.

وأثناء تسليم مبلغ الرشوة، تمكنت الجهات الرقابية من ضبطهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة، إلى جلسة 20 مايو للفصل في الدعوى.