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100 ألف شريط تامول و230 كليو حشيش.. الداخلية تلاحق تجار الكيف قبل العيد

08:28 م الثلاثاء 25 مارس 2025

متهمين

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كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على أخطر تشكيل عصابي بـ 230 كليو حشيش و 100 ألف قرص مخدر تامول، وكوكتيل مخدرات.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن من إلقاء القبض على 9 عناصر إجرامية، بدوائر مراكز شرطة القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها " 230 كيلو جرام حشيش، وكيلو جرام آيس، و 15 كيلو جرام كوكايين، و 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مالي 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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