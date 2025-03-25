الداخلية: القبض على 9 أشخاص لاتهامهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

كتب ـ رمضان يونس:

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات في إلقاء القبض على 9 أشخاص لقيامهم بغسل 150 مليون في تجارة المخدرات.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام 9 أشخاص 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، بغسل 150 مليون جنيه، أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات و الأراضي، والسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.