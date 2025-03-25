خطوة بخطوة.. كيفية حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية | صور وفيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح بإمكان المواطنين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير المزدحمة. ومن بين هذه الخدمات، أطلقت وزارة الداخلية خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين إجراء المعاملات المرورية المختلفة، مثل تجديد الرخص واستخراج بدل فاقد أو تالف، بكل سهولة من خلال الإنترنت.

في هذا التقرير، نستعرض خطوات الحجز الإلكتروني، الخدمات المتاحة، والأماكن التي يمكن فيها الاستفادة من هذه الخدمة الحديثة، التي تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. خطوات حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المخصص لخدمات المرور.

إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب مسبق) عبر إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار خدمة "حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية" من قائمة الخدمات المتاحة أو (اضغط هنا)

إدخال بيانات الرخصة المطلوب تجديدها أو استخراج بدل فاقد لها.

تحديد الموعد المناسب للذهاب إلى وحدة المرور الإلكترونية.

تأكيد الحجز والحصول على رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لإنجاز المعاملات

بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

رخصة القيادة أو التسيير الأصلية في حالة التجديد أو استخراج بدل تالف.

شهادة براءة ذمة (شهادة مخالفات) سارية.

مذكرة فقد معتمدة من قسم الشرطة في حالة استخراج بدل فاقد.

سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الائتمان، حيث لا يتم قبول الدفع النقدي.

خطاب رفع أو تجديد الحظر البنكي في حالة وجود حظر على المركبة.

- أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).