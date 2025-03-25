إحباط ترويج مخدرات بقيمة 23 مليون جنيه.. وضبط المتهمين في 3 محافظات

كتب- أحمد أبو النجا:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

في مديرية أمن السويس: تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 250 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

في مديرية أمن الإسكندرية: تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، وبحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

في مديرية أمن البحيرة: تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 23.4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.