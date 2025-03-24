سواق الفان ضربني في الشارع و أنا مش غلطانة.. ماذا قالت زوجة المتهم بالتعدي على سائق "الفردوس"؟

كتب ـ رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميًا بواقعة التعدى على "سائق الفردوس" في أكتوبر، والمتهم فيها موظف المعاش، وايستعرض هذا الجزء من التحقيقات أقوال زوجة المتهم.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج: اللي حصل إن أنا كنت بوصل ابني المدرسة وبعد ما وصلته المدرسة وكنت ماشية في طريقي عادي لقيت مرة واحدة سواق عربية فان طالع من شارع جانبي و خبط في العربية من قدام من الناحية اليمين و وأنا نزلت ابص على العربية و هو نزل لقيته قعد يزعق ويشتم بس انا مش فاكرة الكلام بالضبط، وهو قال يعني انتوا متعرفوش تسوقوا و معرفش إيه و حاجة هم وانتوا جايين ترموا بلاكوا علينا على الصبح قلت له انت بتزعق ليه و كده ساعتها قعد يزعق و راح زقني قالي اوعي من طريقي كده قولتله انت مش هتمشي من هذا غير لما تصلح العربية قالي أنا مصلحش حاجة روحت طلعت التلفون عشان اكلم جوزي هو حاول يشد منى التليفون ليه معرفش.

وأضافت الزوجة: كلمت جوزى وجه لوحده الأول و أتكلم معاه و راح قايل له أنا مصلحش حاجة و قعد بردوا يزعق ويعلى صوته وجوزي كل ده بيتكلم معاه بالراحة المهم هو مفيش بردوا وقاله أنا مش غلطان في حاجة جوزي قاله من منظر العربية كدة انت غلطان قاله لا ووسع من طريقي خليني اشوف مصالحى فين.

وتابعت الزوجة: جوزي ساعتها اتعصب عليه لانه زقه و هو ميقدرش يمشي لانه عنده خشونة في الركبة و كلم ولادي الاثنين و لما جم الراجل بردوا كان قليل الادب جدا و مهداش الدنيا و راحت الدنيا مولعة و مسكوا في بعض، حالوت اهدي الدنيا شوية بس معرفتش و بعدين مشينا حتى بعد ما مشينا جبنا رقم تليفونه و كلمناه اعتذرنا له وهو مفيش بردو و فوجئنا بيه راح عمل محضر وهو ده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٢ حوالي الساعة ١٠.٣٠ صباحا - بمدينة الفردوس - أكتوبر.

س وما سبب و مناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج: كنت بوصل ابني المدرسة و راجعة شغلي.

س: من ومن كان برفقتك آنذاك؟.

ج: كنت لوحدي.

س: ملك من السيارة محل قيادتك ؟

ج: هي بتاعة ابني.

س: وما مدى وجود ثمة ما يفيد ملكيته السيارة محل قيادتك تحديداً ؟

ج: في معايا رخصة.

س: إلى أين كانت وجهتك آنذاك ؟

ج: أنا كنت رايحة مدرسة مبارك التعليمية في الحي السادس في 6 أكتوبر.

س: وما هي كيفية ارتكاب الحادث محل الواقعة تحديدا.

ج: هو وأنا ماشية مرة واحدة في طريقي عادي لقيت هو جالي من طريق جانبي على اليمين رح قاطع عليا الطريق، حاولت أفاديه معرفتش، وحاولت اروح ناحية الشارع الشمال بس ساعتها ملحقتش و راح خابط العربية عندي من الجنب اليمين قدام.

س: وما هي وجهتك بالسيارة خاصتك آنذاك؟

ج: أنا كنت ماشية في طريقي وهكمل على طول من التقاطع ده.

س: وما هي وجهة السيارة مرتكبة الحادث محل قيادة المتهم الأول تحديدا؟

ج: هو كان جاي من على يميني.

س: وما هي السرعة التي كنت تسير عليها تحديدا؟

ج: أنا كنت ماشية على سرعة أقل ٢٠ كم ساعة.

س: وما هي السرعة التي كنت تسير عليها السيارة محل قيادة المتهم الأول تحديداً ؟

ج: مش عارفة بالضبط بس كان جاي بسرعة لأني ملحقتش خالص.

س: ما هي حالة الطريق آنذاك؟

ج: هو الطريق كان فاضي عشان كنا الصبح بدري.

س: وما هي حالة الضوء والرؤية آنذاك ؟

ج: في الدنيا كانت منورة عشان كنا الصبح

س: ما هي طبيعة الطريق من حيث الجارات تحديداً ؟

ج: هو الطريق حارة واحدة بس

س: ما هي طبيعة الطريق محل وقوع الحادث تحديدا؟

ج: هو خبطني في نص التقاطع كان طالع بالعربية الفان.

س: وما مدى رؤيتك للطريق القادم من الاتجاه الجانبي بالنسبة إليك آنذاك ؟

ج: أنا ملحقتش اشوف حاجة خالص.

س: وما هي التلفيات التي لحقت بالسيارة محل قيادتك من جراء الحادث تحديداً ؟

ج: الاكصدام الامامي اليمين والفانوس اليمن والرفرف الجانبي يمين و الكبوت، وملحقتش اتفاداه خالص عشان كان جاي بسرعة.

س: ما التصرف الذى بدر منك آنذاك؟

ج: أنا ساعتها وقفت اتكلم معاه راح شتمني وضربني و قعد يزعق.

س: ما هي الألفاظ التي تعدت بها عليك سالفة الذكر تحديدا؟.

ج: مش فاكرة بالظبط بس قالي هو أنتي متعرفيش تسوقوا و معرفش ايه و حاجة هم و انتوا جايين ترموا بلاكوا عليه على الصبح.

س: وما الأفعال التي بدرت منك آنذاك ؟

ج: معملتش حاجة أنا كنت اتنرفزت ساعتها انه بيكلمني كده قولت أنا هكلم جوزي و كلمته فعلا عشان يجيلي و هو ده كل التي عملته.

س: وما التصرف الذي بدر منه آنذاك ؟

ج: هو زقني ساعتها و قالي اوعي من طريقي كده.

س: ما الداعي إلى قيامه بارتكاب تلك الأفعال تحديدا؟.

ج: عشان بقوله انت اللي غلطان في الحادثة راح متنرفز عليه.

س: وما مدى استخدام المتهم الأول ثمة أسلحة حال قيامه بالتعدي عليك ؟

ج: لا هو زقني بايده.

س: وما مدى إمكانية موالاة التعدي عليك من قبل سالفي الذكر آنذاك ؟

ج: كان يقدر يكمل فيا ضرب.

س: وما الذي حال دون ذلك ؟

ج: عشان أنا قولتله أنت بتمد إيدك على واحدة ست.

س: وما هي طبيعة المكان الذي اعتدى المتهم الأول عليك فيه ؟

ج: هو كان في الشارع في مكان الحادثة.

س: وما مدى جود ثمة كاميرات مراقبة رصدت الواقعة تحديداً ؟

ج: معرفش بس هي الناس اللي كانت واقفة في الشارع كانوا بيصوروا.

س: وهل من ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك وبين سالف الذكر ؟

ج: لا خالص انا معرفهمش اصلاً و أول مرة اشوفهم

س: وبماذا تتهمي المدعو إسماعيل تحديداً ؟

ج: بتهمة أنه ضربني وشتمني و بوظلي العربية بتاعتي.

س: وما قصد المتهم الأول من تلك الأفعال ؟

ج: هو قصده يشتمني و يهزقني و يضربني.

س: وكيف وقفت على ذلك القصد ؟

ج: عشان هو ده اللي حصل فعلا وضربنی و وقعد يزعل و يشتم.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج:لا