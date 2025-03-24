الاقتصادية تلزم "روتانا" بدفع 2 مليون جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب

كتب ـ رمضان يونس:

أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، انتصار موكلته الفنانة شيرين عبدالوهاب، في قضيتها ضد شركة الإنتاج "روتانا"، بعد سنوات من النزاع والصراع، وغلق أغانيها على المنصات، ووإلزام الأخيرة بدفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه.

ونشر"قنطوش" عبر صقحته الرسمية فيسبوك، صورًا أكد فيه أن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ألزمت شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، في الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما،جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني لأن العقد قد إنتهي بموجب الحكم .

وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا، برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧، والتي كانت طالبت فيها بوقف بث الأغاني التالية وهم "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، و"نحتفل"، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف .

ووجه ياسر قنطوش التهنئة لـ شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ألف مبروك للفنانة شيرين عبدالوهاب لانتصارها على شركة روتانا وأنها أثبتت للجميع أنها على حق في انتهاء علاقتها بشركة روتانا".