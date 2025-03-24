قضية شقة الدقي .. الجنايات تعاقب مزور عقود "الشهر العقاري" بحكم رادع

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات على خليفة اتهامه بالاشتراك مع موظف بمصلحة الشهر العقاري، في تزوير محرر رسمي لبيع شقة بحي الدقي.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران وهاني صابر أحمد، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 24754 لسنة 2024 جنايات العجوزة، و المُقيدة برقم 7512 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن "ع. ج .ن"، في غضون عام 2023، بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام ـ موظف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالزيتون ـ في ارتكاب تزوير محرر رسمي من مكتب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - وحال كونه المختص بتحريره - بأن مثل أمام الموظف الأخير وأدلي ببيانات مغايرة للحقيقة بقيامه بتوكيل المدعوة "م. إ" في البيع والتنازل للنفس والغير عن شقة رقم ٣ بالعقار رقم ٥٣ شارع مصدق الدقي دون أن يكون له صفة.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار الصحيح منه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها فحررها على خلاف الحقيقة، ومهرها بأختام مقلدة، ونسبها زورا لتلك الجهة، بأن أثبت بها كون المتهم وكيلاً عن مالكة الشقة للسيدة "ج.م"، بموجب محرر منسوب إلي المملكة العربية الأردنية.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع المدعوة "م. إ"، و موظف عام موظف شركة جنوب القاهرة التوزيع الكهرباء، في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو عقد توريد الطاقة الكهربائية المنسوبة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم أصل المحرر المزور إلى المدعوة "م. إ" والتي بدورها قامت بتقديمه إلى موظف شركة الكهرباء والذي أطلع على أصل المحرر المزور وأرفق صورة ضوئية منه بالشركة عقب أن أقرت الأخيرة بصحة ما دون من بيانات بالمحرر المزور المار بيانه، فضبط المحرر على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم قلدا بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الزيتون ونسبها زوراً إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة، بأن اتفق معه على تقليدها، واستعملها بأن مهر بها المحرر المزور " موضوع الاتهام الثاني " مع علمه بأمر تزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق بأن استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول والثاني فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى المدعوة "م.إ" مع علمه أمر تزويرهما لإيهامها بملكيته الشقة.

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات أحد الناس وهي أربعة عقود بيع ابتدائية والخاصة ببيع الشقة وأستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بأمر تزويرهم بأن قدمها للمجني عليها "م .إ" لإيهامها بملكيته لتلك العين وتصرفه بالبيع بتلك العين لدي الأخيرة، واستعماله بأن قدمته أمام الموظف المختص بشركة كهرباء جنوب القاهرة حتى تمكنت من إثبات تغير بيانات مالك عداد الكهرباء وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن الصورة الصوتية من التوكيل رقم ۱۰۷۰ حرف ف لسنة ٢٠٢٤ توثيق الزيتون والمقدمة أمام شركة الكهرباء مصطنعة بالكامل على غرار الصحيح وبه اختلافات جوهرية على سبيل المثال اختلاف شكل الإطارات لها واختلاف الكتابة من الأسلوب الكتابي والتنسيق وقد قلد وفق الأسلوب الكلي باستخدام طابعة تعمل بتقنية الليزر بدرجة جيدة بحيث تجوز على الشخص العادي ويقبله في التعامل على أنه من الأوراق الصحيحة وأن أختام شعار الجمهورية الممهور بها الصورة الضوئية مقلدة وفق أسلوب التقليد الكلي وبدرجة جيدة بحيث تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التعامل على أنها من الأختام الصحيحة.