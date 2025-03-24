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معاقبة طالب اعتدى على طفل بسلاح أبيض في مارينا بالسجن عامين

03:46 م الإثنين 24 مارس 2025

مجمع محاكم مرسى مطروح

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كتب- محمد الصاوي:

أصدرت محكمة جنايات الطفل في مطروح، حكمها في القضية رقم 2 لسنة 2024، بمعاقبة طفل متهم بالاعتداء على الطفل ريان الشاذلي، في دائرة قسم شرطة مارينا بمحافظة مطروح، بالسجن عامين مع الشغل، وغرامة مالية 1000 جنيه.

تعود وقائع القضية إلى عام 2023، عندما تعرض الطفل ريان الشاذلي لاعتداء بسلاح أبيض من قبل المتهم "إ. أ" 17 عاما - طالب، في منطقة مارينا، مما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بعدها أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها في القضية، وصولا لحقيقتها وملابساتها وسبب وكيفية حدوث إصابة المجني عليه وشخص محدثها بجانب تفريغ كاميرات المراقبة.

وقالت النيابة إن المتهم ضرب وآخرين مجهولين المجني عليه ريان ياسين محمد ثروت الشاذلي عمداً باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، لم يضبط، فأحدثوا إصابته باليد اليسرى الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم سلاحا أبيض "مطواة"، لم تضبط، دون مسوغ قانونيا من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

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