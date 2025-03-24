دفاع المضيفة التونسية يطالب بتعديل التهمة إلى "ضرب أفضى إلى موت"

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـالمضيفة التونسية قاتلة ابنتها باستخدام حزام حقيبتها في منطقة التجمع الخامس.

وخلال الجلسة، طالب الدفاع بتعديل قيد ووصف الاتهام من "القتل العمد" إلى "ضرب أفضى إلى موت"، ملتمسًا أقصى درجات الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

كما دفع بعدم مسؤولية المتهمة جنائيًا، مؤكدًا أنها كانت في حالة فقدان وعي وإدراك تام لحظة وقوع الحادث، مستشهدًا بمحاولتها الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة عقب ارتكاب الجريمة.

واستند الدفاع إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة، مشيرًا إلى أنها لم تكن في حالة عقلية سليمة تسمح لها بالتمييز بين الصواب والخطأ، مما يجعل وصف التهمة غير دقيق.

كما طعن على التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، معتبرًا أنها غير دقيقة وتحيط بها شبهات، مطالبًا بإعادة تقييم الحالة العقلية للمتهمة من قِبَل لجنة طبية محايدة.